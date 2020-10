I 10 fiori autunnali perfetti per il matrimonio

Dimenticate ranuncoli e lavanda: se le nozze sono programmate per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, scegliete i vostri preferiti tra i fiori autunnali per il matrimonio.

Sono tante le spose che, a causa della pandemia di Covid-19, hanno rimandato il giorno del Sì a questo periodo dell’anno e si trovano a dover modificare i loro desideri per le decorazioni. Ma sono anche molte le coppie che scelgono di sposarsi col fresco. E a ragione, visto che i motivi per organizzare un matrimonio in autunno e preferirlo a quello estivo sono molti.

Il matrimonio autunnale è romanticissimo, grazie alla natura che si veste di colori caldi; fa meno caldo e ci si può godere di più il cibo, la festa e il divertimento; in questo periodo – vista la richiesta minore – i prezzi di location, catering, decorazioni sono generalmente più bassi e si può risparmiare parecchio. E i fiori? Sappiamo che oggi, proprio come succedere per frutta e verdura, durante tutto l’anno sono disponibili tutte le varietà, indipendentemente dalla stagione. Tuttavia, optare per dei fiori di stagione permette non solo di abbassare il budget, ma anche fare una scelta più ecosostenibile.

Del resto, i fiori autunnali non hanno niente da invidiare a quelli primaverili e estivi solitamente utilizzati per il matrimonio. Sono diverse le varietà che si prestano a decorazioni per la chiesa e la sala comunale, al bouquet, ai centro tavola. Non solo renderanno le vostre nozze sfavillanti e memorabili, ma anche originali e spesso diverse dal solito.

I fiori autunnali, in colori caldi e luminosi, si prestano bene a composizioni con altri elementi che richiamano la stagione e la natura del periodo, come melagrane, grappoli di uva, foglie di vite, bacche e piccole pigne. Le varietà, poi, si possono scegliere da sole o mescolare in variegati mix. Decidete in base ai gusti, ai colori o, perché no, in base al significato dei fiori.

Fiori autunnali : quali scegliere per il bouquet da sposa

Siete curiosi di conoscere le varietà di fiori perfette per un matrimonio in autunno? Ecco le nostre preferite.