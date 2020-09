Matrimonio a ottobre, come vestirsi? I consigli per le invitate

Siete state invitate a un matrimonio a ottobre o durante l’autunno e non sapete come vestirvi? La nostra redazione ha messo insieme una serie di consigli utili per le invitate a nozze e altri tipi di cerimonia che si svolgono in questo periodo dell’anno.

Perché tanti dubbi? Prima di tutto perché le stagioni “classiche” per i matrimonio sono la primavera e l’estate. Sono tantissimi i motivi che spingono gli sposi a scegliere il periodo caldo dell’anno per il giorno del Sì, primo fra tutti il meteo più clemente, che con maggior probabilità riesce a tenere lontane le piogge e assicura giornate lunghe e serene.

Tuttavia, sono sempre di più le coppie che optano per un matrimonio autunnale. In questa stagione i prezzi, specialmente di sala e catering, sono più contenuti. Il clima è decisamente più gradevole, diverse location possono essere sorprendenti rivestite dei colori dell’autunno, e anche i menu danno grandi soddisfazioni (soprattutto, senza il caldo afoso estivo, i piatti si possono godere maggiormente).

Le invitate, però, possono essere spiazzate da questo invito fuori stagione. I colori pastello, immancabili tra gli abiti da cerimonia e con cui non si può sbagliare, non sembra tanto adatti all’autunno. Inoltre, vestitini leggeri e scollature profonde non si “sposano” bene con le temperature in picchiata.

Matrimonio a ottobre: i look da invitata

Ecco come vestirsi se siete invitate a un matrimonio a ottobre, con consigli pratici e idee di look da cui lasciarsi ispirare.