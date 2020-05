Fiori per la Festa della mamma: quali regalare e significato

I fiori per la Festa della mamma sono un classico omaggio, possono essere il regalo stesso o possono accompagnarlo: ma quali regalare e quale è il loro significato?

Per mandare il proprio messaggio di amore, affetto, riconoscenza, rispetto alla mamma (ma anche a una donna), infatti, oltre alle frasi da scrivere sul classico biglietto di auguri, si possono usare i fiori stessi. Il significato dei fiori, o meglio il linguaggio dei fiori, chiamato anche florigrafia, ha origini antiche.

Fin dai tempi di Egizi e Greci, i fiori sono stati considerati simboli, basti pensare ai papaveri, associati insieme alle spighe di grano a Demetra, dea della fertilità.

In Europa la diffusione del linguaggio dei fiori come lo conosciamo oggi si è sviluppata soprattutto in epoca vittoriana. In Inghilterra gli allestimenti e gli omaggi floreali mandavano messaggi precisi. A inizio Ottocento in Francia, invece, è stata fondamentale la pubblicazione degli almanacchi floreali, con acquerelli e disegni di fiori con poesie, racconti tematici e i primi dizionari sul significato dei fiori in appendice.

In Giappone prende il nome di hanakotoba, “parole dei fiori”, l’insieme dei significati e delle simbologie attribuite non solo ai fiori ma anche a altri elementi della natura.

Naturalmente, quando si parla di significato dei fiori, è importante tenere presente anche il paese. Basti pensare al crisantemo: in Italia sono considerati i fiori dei morti, in Giappone invece vengono usati per i matrimoni, in quanto simboleggiano la vita, la felicità, la serenità.

Tra i fiori da regalare alla mamma, alcune sono scelte piuttosto classiche, con cui si va senz’altro sul sicuro. Parliamo delle rose, incontrastato simbolo di amore, e delle azalee. Ogni anno dal 1985, infatti, Fondazione AIRC propone l’Azalea della Ricerca, fiore simbolo della salute al femminile per raccogliere nuovi fondi a sostegno della ricerca sul tumore al seno e agli organi riproduttivi. Quest’anno l’azalea si potrà comprare online su Amazon, al costo di 15 euro, e verrà recapitata direttamente a casa.

Fiori per la Festa della mamma: il significato

Quali sono i fiori da scegliere in base al significato? Ve lo diciamo noi.

Garofani

I garofani sono simbolo di purezza, fede, amore, bellezza e carità. Tra i fiori più adatti alla Festa della mamma ci sono i garofani rosa. La leggenda narra che per la prima volta nacquero dalle lacrime della Vergine Maria versate per la morte di Gesù, rendendoli il simbolo dell’amore immortale di una madre.

Rose

Per una mamma tradizionale, le rose potrebbero essere l’opzione migliore. Le rose rosse sono tradizionalmente associate all’amore romantico, mentre un rosso più chiaro o un rosa intenso denotano gratitudine e apprezzamento. In passato simbolo di gelosia, le rose gialle sono in realtà molto allegre e solari e ben rappresentano una natura premurosa. Le rose bianche sono associate a purezza e luminosità.

Tulipani

I tulipani sono la scelta perfetta se la mamma è spensierata e alla mano. I tulipani simboleggiano conforto, intimità e soprattutto felicità. Il tulipano giallo ricorda il sole, il bianco simboleggia la purezza e i tulipani rosa significano affetto e cura.

Gigli

Amati da molte madri, i gigli sono disponibili in diversi colori e varietà. Le calle sono sinonimo di bellezza. Il mughetto trasmette umiltà e devozione. I gigli bianchi simboleggiano la virtù e la purezza, mentre il rosa rappresenta l’amicizia e la prosperità. Il giglio di San Giuseppe è un simbolo cinese della maternità.

Gerbere

Queste grandi margherite simboleggiano l’innocenza, la purezza e la bellezza e rappresentano anche l’allegria. Se vostra madre ha uno spirito gioioso, saranno la scelta perfetta per il suo bouquet.

Orchidee

Le orchidee rappresentano l’amore, il lusso, la bellezza e la forza. Sono fiori sofisticati e eleganti, molto apprezzati in tutte le loro varianti.