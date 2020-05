Flavio Briatore: le parole di affetto e stima per l'ex Naomi Campbell

Il prossimo 22 Maggio Naomi Campbell compirà cinquant’anni e Flavio Briatore ha voluto dedicarla parole di grande affetto e stima in un’intervista per il settimanale Chi.

L’imprenditore è stato legato sentimentalmente alla top model dal 1998 al 2003 ed ancora oggi intrattiene con lei un rapporto di amicizia affiatata. Nell’intervista Flavio ha ricordato i tempi in cui faceva coppia con la Venere Nera: “Prima di parlare di Naomi, bisogna analizzare chi è e quanto pesa il suo nome. Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio ‘Naomi’ era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre“.

Briatore ha continuato giudicando Naomi insuperabile nel suo campo: “Quando lei sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco. Naomi faceva notizia anche quando non c’era nessuna notizia“.

Impossibile non menzionare il carattere irruento della modella e le numerose litigate tra i due che puntualmente finivano sui giornali di gossip: “Per giudicare una persona e i suoi gesti bisogna prima conoscere la sua storia. Naomi ha conosciuto la strada e la vita da affrontare troppo in fretta. […] I litigi anche con me a bordo della mia barca o in giro per il mondo? Normale amministrazione se sai con chi hai a che fare. E io sapevo di avere di fronte a me una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti“.

Sfuriate a parte, l’imprenditore ha voluto ricordare anche la grande generosità della modella dimostrando il profondo affetto che prova nei suoi confronti: “Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita. Gli auguri glieli farò poi, in privato“.