Naomi Campbell: grandi polemiche per le sue abitudini alimentari

Sembra che Naomi Campbell sia una professionista non soltanto nel prestigioso campo dell’alta moda, restando a 49 anni una delle modelle più ricercate dai grandi stilisti, ma anche una generatrice di polemiche come pochi altri divi al mondo. Nel mirino, questo volta, sono finite le sue dichiarazioni riguardo alla particolare dieta che segue per mantenersi in forma.

Molti fan si sono sentiti oltraggiata quando, durante un’intervista rilasciata al tabloid The Sun, la supermodella ha dichiarato di limitarsi a un pasto al giorno, sulla scia di quanto già detto in precedenza sulle diete a basso contenuto calorico.

La conversazione in realtà era focalizzata sulle abitudini domenicali di Naomi, la quale prima ha dovuto spiegare qual è la sua consuetudine giornaliera: “Mangio la mia cena. La cena è il mio pasto perché in realtà mangio una volta al giorno“. L’eccezione alla regola, per l’appunto, è rappresentata proprio durante la domenica, quando il regime si allenta: “Domenica mi concedo una trasgressione piacevole, così preparo dolci, torte e budini“.

Naturalmente le dichiarazioni non potevano non generare forti polemiche da parte di fan infuriati che hanno commentato online con una certa acredine. La maggior parte degli attacchi riguardano la mancanza di senso di responsabilità della modella, la quale darebbe il cattivo esempio preferendo mantenere un fisico invidiabile piuttosto che prendersi cura della propria salute.

Già in passato la Campbell aveva fatto discutere parlando del proprio approccio al cibo in relazione al suo lavoro di modella, affermando di limitare la propria alimentazione nei giorni precedenti una sfilata. Nel 2013, per esempio, aveva affermato di “mangiare quello che mi sembra giusto, senza fare la fame. Se voglio digiunare per un giorno lo faccio, e bevo solo acqua o succo. Dipende da come mi sento. Se fa caldo a volte bevo solo succo. Non è mai programmato, può essere un giorno o due giorni alla settimana, ma solo quando me la sento“.