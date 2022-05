Dopo l’uscita del suo film biografico, Laura Pausini ha ripercorso la sua infanzia e in generale la sua vita postando su Instagram una serie di foto di se stessa da giovane, comparate con le scene del film e le attrici che l’hanno interpretata.

Piacere di conoscerti, il film biografico di Laura Pausini, è uscito su Prime Video il 7 aprile. Nel docufilm viene raccontata la vita della cantante, dalla sua infanzia agli anni giovanili, fino all’esordio e il decollo della sua carriera, che l’hanno vista diventare una delle cantanti italiane più apprezzate all’estero. Pausini, infatti, può vantare di una collezione di premi che nessun altra artista nostrana ha mai ottenuto, tra cui un Grammy, un Golden Globe e una candidatura agli Oscar.

Le foto promozionali del film erano già fioccate sul profilo Instagram della cantautrice. A quasi un mese dalla sua uscita, però, Laura Pausini ha pubblicato un carosello di immagini facendo scoprire dei retroscena del documentario che hanno intenerito tutti i suoi fan. La cantante, infatti, ha mostrato da una parte le scene del film e le attrici scelte per il suo ruolo, mentre dall’altra ha fatto un paragone con foto reali della sua vita, raccontando come siano nate le idee per quelle scene e cosa ci fosse dietro a oggetti e scenografia.

Così, Laura Pausini ha fatto scoprire dei dettagli estremamente personali sulla sua vita privata che prima del post e dell’uscita del film non aveva mai svelato. Per esempio, il suo carinissimo taglio a caschetto che portava da bambina, oppure il cappotto rosa che indossava ogni giorno perché segno “di pace e serenità”, e infine la scena in cui Cesara fa i compiti “nella casa di Solarolo” (ora sede ufficiale del fanclub) dove Laura ha vissuto “fino ai 18 anni”, con tutti i suoi oggetti intorno.