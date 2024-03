Ricomincia L’Isola dei Famosi: giunto ormai alla sua 18esima edizione, il reality show di Canale 5 subirà quest’anno alcuni cambiamenti.

L’appuntamento è per lunedì, 8 aprile 2024, su Canale 5 in prima serata: a condurre, al posto di Ilary Blasi, troveremo quest’anno Vladimir Luxuria che, come già annunciato, da opinionista passerà a prendere le redini del programma.

Tra gli opinionisti sono confermati Sonia Bruganelli, già ex del Grande Fratello, e Dario Maltese, giornalista del Tg5. Nessuna menzione, invece, di Enrico Papi.

Nel ruolo di inviata dell’Isola dei Famosi troviamo invece Elenoire Casalegno, mentre, per quanto riguarda i concorrenti, non vi è ancora nulla di certo. Tra i nomi papabili che stanno circolando nelle ultime ore su diverse testate ci sono però Edoardo Franco, il vincitore di Masterchef 12, il critico Joe Bastianich, la showgirl Matilde Brandi, l’attore Francesco Benigno, l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, l’ex pornostar Luce Caponegro, il cantante LDA ovvero Luca D’Alessio, il figlio di Gigi, e Artur Dainese, ex concorrente di Temptation Island Vip. Altri nomi molto chiacchierati sono poi Alan Friedman, Samuel Peron, Pietro Fanelli e Marina Suma.

Tra le novità, decise dai dirigenti Mediaset, il fatto che i partecipanti non potranno avere tatuaggi visibili. I concorrenti dovranno quindi trascorrere due settimane da naufraghi alle Cayos Cochinos, in Honduras, in una vera e propria prova di sopravvivenza.