Michelle Hunziker ricorda il papà di Ramazzotti: "Mi ha accolto come una figlia"

Michelle Hunziker tornerà in Tv a partire da mercoledì 6 marzo 2024 alla guida della terza edizione di Michelle Impossible & Friends in onda su Canale 5, ma non ha mancato di rendere omaggio, come aveva già fatto attraverso il suo profilo Instagram pochi giorni fa, a Rodolfo Ramazzotti, il papà di Eros, recentemente scomparso.

La showgirl ne ha parlato a Silvia Toffanin ospite di Verissimo: “Rodolfo è stata la persona che mi ha accolta come una figlia, la mia famiglia romana che è sempre rimasta – sono state le sue parole – Non ce lo aspettavamo. Un grande abbraccio a lui che è volato nel cielo. Non siamo mai pronti a dire addio alle persone. La morte è un concetto molto difficile, anche se hai la fede. L’unica maniera per vivere il lutto è attraverso l’amore, pensare a quella persona sempre con amore. Saluto Rodolfo a cui voglio tanto tanto bene e voglio tanto tanto bene anche ad Eros”.

Non poteva mancare un accenno in merito al suo nipotino, Cesare Augusto, figlio della sua primogenita Aurora Ramazzotti e frutto del suo amore con Goffredo Cerza. La 47enne è davvero in adorazione quando ha la possibilità di stare con il bimbo, ma non ha dimenticato anche di sottolineare quanto il “genero” sia importante per la figlia: “Tra Eros e io credo che sarò io a fargli passare più vizi: già adesso facciamo cose che non possiamo dire a mamma e papà. Ieri eravamo a casa e mi rendo conto che c’è già una connessione, fa le facce e mi guarda quando fa qualcosa che non dovrebbe fare. Spero per le altre mie figlie che trovino qualcuno che le ami come lui ama Aurora”.

Anche se questo non sembra essere un progetto imminente, Michelle Hunziker si augura di poter avere altri nipoti: “Sì, io vorrei altri nipoti e sono sicura che Auri, non adesso ma in futuro, mi regalerà grandi gioie” – ha concluso.