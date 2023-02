Francesca Ferragni ha scelto il suo abito da sposa. Nozze in vista per la mezzana delle sorelle Ferragni e Riccardo Nicoletti, che a giugno 2022 hanno accolto il loro primo figlio Edoardo. A comunicare di aver scelto il vestito è stata l’influencer sul suo profilo Instagram.

La dentista ha pubblicato una serie di foto in cui appare con diversi abiti da sposa mentre fa le prove presso L’Atelier Emé, a Milano. A corredo degli scatti condivisi, ha annunciato a tutti di aver fatto la sua scelta (che no, ovviamente non si trova tra quelli selezionati per le foto social). Francesca Ferragni ha scritto:

Eh si, ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po’ emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato da Atelier Emé dove ci sono davvero tantissimi modelli! Ovviamente, caro @riky.nicoletti, la mia scelta non è tra questi ma ci credete che dopo un’ ora avevo già deciso? E voi quanto ci avete messo a scegliere il vostro abito?

La data, il luogo del matrimonio e gli invitati alla festa sono ancora tutti elementi sconosciuti. L’influencer, però, ha fatto sapere ai suoi follower di avere trovato l’abito, “Quello giusto”, in solamente un’ora.

La proposta di nozze era arrivata nel giorno del suo 33esimo compleanno (anche il primo con il pancione). Nicoletti, il musicista a cui è legata sentimentalmente dal 2009, si era inginocchiato di fronte a Ferragni durante la cena di festeggiamento. Davanti ad amici e familiari le aveva mostrato l’anello, in una location magica nella romanticissima cornice del Lago di Garda.