Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti e il piccolo Edoardo: le foto della luna di miele

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono convolati a nozze lo scorso settembre e ora si stanno godendo la luna di miele alle Maldive insieme a loro figlio Edoardo. La coppia ha atteso il nuovo anno per concedersi il viaggio dei loro sogni dopo il matrimonio, e ora sui loro profili Instagram e pieno di foto e video dalle spiagge paradisiache delle isole dell’Oceano indiano. Un momento di relax dopo il pandoro-gate, che ha investito Chiara Ferragni e di riflesso tutta la sua famiglia, e dopo le festività passate prima in montagna e poi nell’attico della sorella maggiore.

Sotto ogni post, infatti, che sia dell’imprenditrice digitale o delle sue sorelle, è pieno di commenti riferiti alla scandolo Balocco dello scorso Natale. Tuttavia c’è anche chi riconosce in Francesca Ferragni la sorella meno esposta della famiglia: “Non c’è dubbio che sia la migliore delle tre sorelle: ha un lavoro proprio, non si espone troppo ed è riservata”, “Mi piace molto la semplicità della loro famiglia, ovvio che possono permettersi viaggi come questo ma mi sembrano ‘persone normali’.

Il matrimonio tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti è stato celebrato a settembre 2023, alla presenza delle sorelle di lei, che hanno fatto da damigelle: la coppia si è conosciuta nel 2009, e nel 2022 è nato il loro primo figlio Edoardo. La neo sposa è la figlia di mezzo di Marina Di Guardo e Marco Ferragni, ha una laurea in Odontoiatria e lavora nello studio dentistico del padre. Riccardo Nicoletti, invece, suona la chitarra in due gruppi musicali, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e lavora come responsabile organizzativo per la LPS Electronics, una società che si occupa di elettronica.