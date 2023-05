Chiara e Valentina Ferragni si stanno preparando per celebrare il matrimonio della sorella Francesca che, il 9 settembre 2023, convolerà a nozze con il compagno Riccardo Nicoletti. Mancano pochi mesi ai festeggiamenti e le damigelle d’onore hanno pubblicato sui social qualche scatto in compagnia della promessa sposa.

“Tutti riuniti per il giorno più bello della famiglia Ferragni”, ha commentato su Instagram la più piccola delle sorelle. La stessa immagine è stata condivisa anche dall’imprenditrice digitale: “Bei momenti in compagnia delle mie sorelle mentre ci prepariamo per il matrimonio”.

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni stanno collezionando dei ricordi indimenticabili: i preparativi del matrimonio, la scelta dell’abito e le sfilate di prova tra i camerini dell’Atelier Emé, rafforzeranno ancor di più il loro legame. Le influencer, nel corso della giornata di ieri, 9 maggio 2023, si sono fatte fotografare mentre indossavano delle splendide vestaglie color champagne: “Mattinata di emozioni con le mie damigelle. Manca sempre meno e non vedo l’ora”.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono fidanzati da 14 anni e nell’estate del 2022 hanno dato alla luce il primo figlio, Edoardo: “21 giugno 2022, benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, scriveva con gioia la neomamma poco dopo il parto.

La proposta di matrimonio è arrivata a sorpresa nel corso del 33esimo compleanno dell’influencer. La famiglia Ferragni si trovava sul lago di Garda quando Nicoletti, durante il taglio della torta, ha fatto chiudere gli occhi alla festeggiata, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo.

Le nozze verranno celebrate in una location da sogno, il Castello dei Conti Zanardi Landi, a Piacenza. La struttura è stata trasformata in un hotel di lusso ed è immersa nel verde dei boschi romagnoli.