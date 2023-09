Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti presto sposi: il conto alla rovescia su Instagram

Francesca Ferragni sarà presto sposa. L’influencer e il compagno Riccardo Nicoletti convoleranno a nozze il 9 settembre 2023, nella location esclusiva del Castello di Rivalta, in Emilia Romagna.

In un’intervista alla rivista di settore Sposi Magazine, Ferragni ha svelato molti dettagli sul suo matrimonio: la cerimonia sarà organizzata da una wedding planner italiana, Ilaria Badalotti, mentre a fare da damigelle d’onore ci saranno le sorelle Chiara e Valentina Ferragni, la madre Marina Di Guardo e le storiche amiche Fiorella D’Amore e Simona Zanisi. Tutti i loro look, insieme a quello della sposa, saranno firmati Atelier Emé. Ed è già partito il conto alla rovescia su Instagram.

“Fra una settimana saremo in un castello perché ci sarà il matrimonio di Franci e Ricky… Non vedo l’ora” aveva scritto la sorella Chiara Ferragni su Instagram. “Ultima prova abito prima di sabato, non vedo l’ora di vedere la mia sorellona sposa”, le aveva fatto eco Valentina Ferragni. “A sabato” scrive invece la sposa, pubblicando dei romantici scatti in compagnia di Nicoletti, realizzati proprio nella location del matrimonio.

Solo qualche settimana fa, Francesca Ferragni aveva festeggiato il suo addio al nubilato a Mykonos, in un viaggio extra lusso in compagnia delle sorelle e delle sue più care amiche. Una festa in grande stile quella al Myconian Avaton Resort, che si trova sopra alla spiaggia Elia e che comprende piscina privata, centro benessere e ristorante. Anche in quell’occasione, tutti gli abiti erano stati firmati Aterlier Emé.

La storia tra l’influencer e Riccardo Nicoletti era iniziata nel 2009, e i due erano andati sin da subito a convivere. Nel giugno del 2022, è il loro primo figlio, il piccolo Edoardo.