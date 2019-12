Frasi migliore amica, le più belle in inglese e in italiano

Le frasi per la migliore amica sono parole sincere, profonde, affettuose, ma anche ironiche, che sottolineano un rapporto che va oltre gli schemi, i legami familiari, il tempo: ecco le più belle in inglese e in italiano da dedicare con un messaggio WhatsApp o un classico biglietto.

Non c’è un’età per la vera amicizia. Preziosa quanto rara, può essere nata sui banchi di scuola e aver attraversato gli anni tra alti e bassi: i fidanzati passato (e a volte anche i mariti) ma la miglior amica resta. Può sbocciare sul posto di lavoro, tra persone che non sono più giovanissime e che, magari, avevano perso la speranza di trovare questo rapporto speciale.

All’amicizia è dedicata addirittura una Giornata internazionale, il Friendship Day, che si celebra ogni anno il 30 luglio. Non ci sono, quindi, più scuse per non dedicare alle vere amiche le parole che vengono dal cuore e farle capire quanto sia unica, insostituibile, importante.

Aforismi, citazioni, proverbi, frasi celebri: ecco le proposte da copiare o da cui lasciarsi ispirare.

Frasi migliore amica, le più belle in inglese

“Friendship is unnecessary, like philosophy, like art… It has no survival value; rather is one of those things that give value to survival” (C. S. Lewis)

“Your friend is the man who knows all about you, and still likes you” (Elbert Hubard)

“True friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it be lost” (Charles Caleb Colton)

“Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born” (Anais Nin)

“My friends are my estate” (Emily Dickinson)

“Two may talk together under the same roof for many years, yet never really meet; and two others at first speech are old friends” (Mary Catherwood)

“Anybody can sympathise with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathise with a friend’s success” (Oscar Wilde)

8 frasi per la migliore amica in italiano