Servono a dare la carica, a ricordare che è solo l’inizio di un lungo percorso, a trovare le parole giuste in un momento speciale: le frasi più belle primo giorno scuola elementare sono uno dei regali migliori che i genitori possano fare ai loro figli in questa occasione!

Una volta procurato uno zaino alla moda, il grembiule e tutto l’occorrente per il lavoro in classe, infatti, si può pensare agli aspetti non materiali di questo passo importante per tutti i bambini.

Terminato l’asilo, un’esperienza intensa ma comunque ricca di giochi e momenti liberi, i piccoli dovranno sedersi per la prima volta al banco e seguire ore di lezione, tra interrogazioni e compiti. Impareranno moltissime cose nuove. Capiranno come relazionarsi con le maestre e i compagni. Inizieranno ad avere le prime responsabilità ma contemporaneamente le prime grandi soddisfazioni.

I bimbi sono di solito entusiasti di iniziare la scuola primaria, ma anche un po’ (giustamente) spaventati e intimoriti dalla novità. Le frasi più belle per il primo giorno di scuola elementare saranno una spinta positiva per affrontare con il giusto spirito questo passo.

Potrete scriverle su un biglietto che i figli porteranno con loro nello zaino a mo’ di amuleto, farle trovare su un foglio accanto alla colazione, inviare agli altri genitori con meme attraverso WhatsApp o Facebook. Ecco le parole più belle, da copiare o da cui lasciarsi ispirare.

Le 10 frasi più belle primo giorno scuola elementare