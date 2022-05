Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un terribile incidente d’auto mentre si trovavano in Ungheria, paese d’origine dell’attrice, il 28 aprile 2022. Le condizioni della coppia erano parse subito complicate, tanto da rendere immediato il trasporto in eliambulanza.

Entrambi hanno riportato fratture, e inizialmente sono stati trasportati in due ospedali diversi: Eva Henger si trovava nella clinica di Kaposvar, e solo in seguito è stata trasferita a quella di Gyor, dove si trovava suo marito, Massimiliano Caroletti.

Ora possono almeno stare insieme e dal letto di ospedale in cui si trova, il compagno della showgirl manda dediche piene d’amore alla moglie, pubblicando su Instagram a corredo di scatti felici di coppia.

“Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita … credetemi è ancora dì moda”, scrive nell’ultimo post che li ritrae insieme.

Nelle ore successive all’incidente, si sono rincorse alcune voci, e la gravità della situazione non era chiara. Poi è stato lo stesso Caroletti dall’ospedale a intervenire per chiarire cosa fosse successo e, in seguito, anche il manager di Eva Henger, Antonio Orso, sulle pagine di Novella 2000:

“Eva guidava l’auto mentre, insieme al marito, si stava recando a 80 km dalla sua casa di Gyor per acquistare un cucciolo di cane per la figlia Jennifer. All’improvviso sono stati travolti da un’auto che, in fase di sorpasso, invadeva la loro corsia di marcia. Ritengo doveroso precisare che si trattava di una strada statale con linea continua, dove era assolutamente vietato sorpassare”.

Le loro condizioni sono apparse subito delicate, e Massimiliano Caroletti “è stato portato via in elisoccorso, perché le sue condizioni apparivano molto gravi, e i soccorritori hanno faticato non poco a rianimarlo”. Eva Henger pare abbia addirittura pensato che suo marito fosse morto perché, in attesa dei soccorsi, non rispondeva quando cercava di chiamarlo.

Ora le condizioni della coppia ora sono stabili: l’attrice ha riportato alcune fratture, e dovrà subire diverse operazioni, la prima pare proprio lunedì 2 maggio.