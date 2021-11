La prima serata di Tv8 di giovedì 11 novembre 2021 si tinge di giallo con il thriller Inferno. Il film, del 2016, è diretto da Ron Howard e basato sull’omonimo romanzo best seller di Dan Brown. A differenza però delle altre pellicole che il regista ha tratto dai libri di Brown, questa si discosta molto dall’opera letteraria. Nel lungometraggio Tom Hanks riprende il ruolo del professore di simbologia Robert Langdon, già interpretato nei film Il codice da Vinci e Angeli e demoni, insieme a Felicity Jones, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen, Ben Foster e Irrfan Khan.

La storia inizia con un uomo che scappa per le vie di Firenze, dove tre individui lo inseguono. L’uomo è Bertrand Zobrist, un fanatico di Dante e filosofo catastrofista che lotta per fermare il sovraffollamento planetario e intende fermare la crescita demografica provocando una nuova epidemia di peste. Per non essere acchiappato decide di suicidarsi gettandosi nel vuoto dal campanile della chiesa della Badia Fiorentina. Le riprese si spostano sul Dott. Robert Langdon che si risveglia all’interno di un ospedale. Non riesce a ricordare le ultime quarantotto ore né il motivo per cui si trova in Italia. Accanto a lui trova Sienna Brooks e l’infermiere Marconi, che gli raccontano che qualcuno gli ha sparato e che il colpo gli ha provocato un’amnesia temporanea.

All’improvviso nel corridoio dell’ospedale irrompe Vayentha, travestita da Carabiniere, che incomincia a sparare colpendo a morte l’infermiere. Sienna si barrica in camera e fugge con Langdon e durante la fuga l’uomo inizia ad avere delle visioni apocalittiche sull’Inferno di Dante. Il professore riesce a comporre i primi tasselli di un misterioso puzzle che vede al centro il mondo dantesco. Il primo teaser trailer viene diffuso il 9 maggio 2016, mentre la première mondiale del film si è tenuta a Firenze il 6 ottobre 2016, con la presenza del regista, del cast e dello scrittore Dan Brown, che hanno presentato la pellicola nel Salone dei Cinquecento e proiettata al Teatro dell’Opera. Il film è stato poi distribuito in Italia dal 13 ottobre seguente e negli Stati Uniti dal 28 ottobre.