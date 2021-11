Sui social circola una foto che ritrae Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo, e che ha già fatto impazzire il web. Le tre donne, icone della musica, della tv e del cinema italiano, sono state immortalate insieme in aeroporto, con un biglietto in mano, pronte a partire. Si tratta del primo scatto ufficiale di Quelle brave ragazze, il nuovo programma di cui sono protagoniste, che andrà in onda su Sky a partire dal 2022.

Un format originale, ideato da Mara Maionchi in persona, le cui riprese sono iniziate proprio con il viaggio delle tre protagoniste, che sono salite su un aereo alla volta di una destinazione a loro sconosciuta. Mara, Orietta e Sandra (rispettivamente 80, 78 e 88 anni) sono infatti pronte a partire per una vacanza indimenticabile, seguite 24 ore su 24 dalle telecamere, che riprendono ogni momento di questa avventura. Sì, perché le tre donne possono spostarsi soltanto con un furgoncino e devono fare i conti la cultura, le abitudini e la cucina del posto, mettendosi alla prova ogni giorno di più.

Ad aiutarle c’è l’autista del furgone, che per ogni esigenza si trasforma in un tuttofare pronto a tirarle fuori dai guai. “Una specie di Pechino Express versione granny“, come lo definisce Rolling Stone. “Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura“, ha dichiarato Mara Maionchi nel comunicato stampa di questa nuova avventura.

“Spero possa essere un’avventura bellissima: mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono due persone fantastiche“, ha detto invece Sandra Milo. Orietta Berti, frasca del successo estivo di Mille, ha raccontato di aver accettato di partecipare “anche per la compagnia: Mara la conosco benissimo da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto“.