Su Tv8 lunedì 8 novembre 2021 va in onda Spider-Man 3, il film del 2007 diretto da Sam Raimi, sequel dei precedenti Spider-Man e Spider-Man 2. Basato sui fumetti dell’Uomo Ragno, ideati da Stan Lee e Steve Ditko e pubblicati dalla Marvel Comics, la pellicola segue la storia di Peter Parker, interpretato da Tobey Maguire, un ragazzo che ha ricevuto i suoi poteri da un ragno geneticamente modificato.

In questo capitolo Peter Parker sta vivendo il periodo più felice della sua vita: è finalmente riuscito a trovare un equilibrio tra l’amore che prova per Mary Jane Watson e i suoi doveri da supereroe. Anche i suoi studi vanno alla grande, infatti è il primo del corso di fisica del dottor Connors e il lavoro di fotografo freelance per il Daily Bugle va a gonfie vele.

Una sera, mentre Peter e Mary Jane passeggiano in un parco, vicino a loro cade un piccolo meteorite, che al tocco del suolo espelle una sostanza nera che finisce per attaccarsi al costume di Spider-Man. Da quel momento l’animo di Peter comincia a cambiare, facendo emergere il suo lato oscuro. Intanto, Harry Osborn, ex-amico di Peter si sottopone all’incrementatore di prestazioni trasformandosi nel micidiale New Goblin.

Anche il ladro Flint Marko, evaso di prigione, subisce una mutazione e diventa un altro terribile nemico contro cui l’Uomo Ragno dovrà combattere: l’Uomo Sabbia. Ma non è l’unico pericolo contro cui il supereroe si dovrà confrontare. In questa pellicola c’è anche Venon, ossia il fotografo Eddie Brock che si trasforma dopo essere venuto in contatto con la sostanza nera che aveva inizialmente posseduto Spider-Man.

Il primo trailer di Spider-Man 3 è stato distribuito agli inizi del 2007, mentra al cinema ha debuttato a Roma il 24 aprile presso il cinema Warner Moderno di piazza della Repubblica. Nel cast con Tobey Maguire anche Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard, Mageina Tovah, Daniel Gillies, Tim De Zarn, Elizabeth Banks, J.K. Simmons, Rosemary Harris, Elya Baskin, James Cromwell, Bill Nunn, Cliff Robertson, Ted Raimi e Theresa Russell.