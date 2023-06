Irene Capuano e Christian Galletta saranno presto genitori per la prima volta, come hanno annunciato insieme con un post Instagram a inizio giugno 2023. I due, che si sono conosciuti nel 2020, sono al colmo della gioia, ma non erano ancora a conoscenza del sesso del bebè in arrivo, cosa che hanno scoperto in occasione di una festa di gender reveal, come amano fare molte coppie.

L’emozione che ha preceduto quel momento è stata quindi fortissima per entrambi, anche se il futuro papà era stato quello che si era sbilanciato maggiormente, manifestando una lieve preferenza per un maschio. Entrambi hanno scelto così un outfit di colore neutro, adatto in entrambi i casi.

Alla fine a essere stato accontentato è stato proprio lui, mentre la futura mamma non aveva espresso preferenze, ma si era detta convinta di essere in attesa di una femmina.

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando al mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita – ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e donne (è stata la scelta di Luigi Mastroianni) in una serie di Instagram Stories – Stamattina quando ho riguardato i video mi è venuto subito da piangere, io all’inizio ero impassibile mentre Christian era in ansia. Poi, nel momento tanto atteso e quando mia cugina ha letto una lettera io sono crollata. Volete sapere la mia percezione? Io negli ultimi giorni ammetto di aver pensato che fosse femmina e invece è un maschietto”.

Irene Capuano e Christian Galletta sono entrambi tifosissimi della Lazio, proprio per questo alcuni amici hanno voluto regalare loro una maglia biancoceleste in versione mini, adatta per il nascituro.