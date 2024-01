George Ciupilan: "Aggredito da sei persone fuori da un locale"

George Ciupilan si è fatto conoscere dal pubblico televisivo per la partecipazione al reality Il Collegio, a cui ha fatto seguito il Grande Fratello Vip, dove si era fatto apprezzare per la sua bontà d’animo, dote non così facile da ritrovare in chi decide di fare questa esperienza. Il giovane in quell’occasione aveva raccontato della sua infanzia difficile, caratterizzato da un padre assente e con il vizio dell’alcol, in cui era poi ricaduto in prima persona.

Recentemente l’ex gieffino si è ritrovato però a vivee un altro momento complesso, in cui è arrivato addiittura a temere per la sua vita. L’influencer è stato infatti vittima di un’aggressione che lo ha fatto non poco spaventare.

È stato lui stesso a raccontarlo a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo: “Circa 10 giorni fa sono stato aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un locale – sono state le sue parole – Ero con alcuni miei amici in un locale ad Albissola Marina (in provincia di Savona ndr). Già quando sono entrato nel locale, ho visto degli sguardi strani da parte di un gruppo di ragazzi, ma ho lasciato correre. Hanno iniziato a insultarmi, a prendermi in giro, allora ho chiesto loro di uscire per parlare, visto che nel locale c’era la musica alta”.

Ed è stato in quel momento che è stato avvicinato da un gruppo di persone che non avevano buone intenzioni: “Quando siamo usciti fuori, non c’è stato un dialogo, ma hanno iniziato con calci, pugni, mi hanno messo le mani al collo”. In quel frangente George Ciupilan era da solo, senza nessuno a difenderlo: “Gli altri del gruppo stavano trattenendo i miei amici dentro al locale. Era tutto parte di uno schema”.

Lo spavento è stato forte, ma ad amareggiarlo ancora oggi è non sapere chi si sia reso responsabile dell’azione né perché lo abbia fatto: “Credo per invidia perché magari ho fatto qualche programma in tv e lavoro sui social”. Resta invece da capire se questo episodio possa avere conseguenze sul piano legale per i suoi aggressori, George Ciupilan non sa infatti ancora se sporgere denuncia, magari contro ignoti: “Sono andato in pronto soccorso. La mia indole sarebbe per il perdono, ma valuterò” – ha concluso.