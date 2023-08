Il Collegio 8: ai provini Carmelina Iannoni e Aurora Costantini

Il Collegio, reality Rai giunto ormai alla sua ottava edizione, quest’anno potrebbe vantare la presenza di due figlie d’arte: stiamo parlando di Carmelina Iannoni, figlia della soubrette Carmen Di Pietro, e Aurora Costantini, figlia della ballerina Matilde Brandi.

Non sappiamo di per certo se le due ragazze prenderanno parte al programma, ma di sicuro hanno partecipato ai provini: lo testimoniano i video gaffe presenti su RaiPlay, in cui le due devono rispondere a delle domande, tra cui una su Raffaella Carrà. Il quiz, infatti, si concentra su alcuni avvenimenti del 2001, anno in cui sarà ambientata la prossima stagione del Collegio.

Una delle due, Carmelina Iannoni, di 15 anni, non è nuova all’ambiente televisivo. Già apparsa più volte insieme alla madre nei salotti di Barbara D’Urso, la ragazza ha preso parte anche all’Isola dei Famosi come supporter del fratello Alessandro Iannoni, che aveva poi lasciato il programma a causa di impegni universitari.

Nuova al grande schermo sarebbe invece Aurora Costantini, una delle gemelle di Matilde Brandi. La sua presenza si era intravista soltanto durante la partecipazione di Brandi al Grande Fratello VIP, in alcuni video mostrati alla madre all’interno della casa.

Tra i concorrenti anche una Ilaria De Lellis, che secondo alcuni potrebbe avere legami di parentela con la più famosa Giulia De Lellis, anche se sinora niente è stato accertato.

Il Collegio, in onda dal 2017, è giunto ormai a quella che potrebbe essere la sua ultima edizione. Lo vedremo in onda su Rai2 a partire dal prossimo 24 settembre. Quest’anno, il conduttore e voce narrante sarà il ballerino Stefano De Martino.