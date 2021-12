La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre 2021 è stata a dir poco elettrizzante. Tante novità nella casa, fra cui parecchie uscite di scena. Alex Belli, in particolare, che durante il suo percorso ha fatto parlare di sé per essersi avvicinato molto a Soleil Sorge provocando numerose reazioni di rabbia della moglie, durante la puntata è stato eliminato.

Ma facciamo un passo indietro. Durante la settimana, fra l’attore e l’influencer italo-americana ci sono stati numerosi scontri, derivanti dal fatto che Belli aveva deciso di lasciare il GF vip in seguito all’annuncio del prolungamento del programma fino a marzo 2022. La produzione aveva dato la possibilità ai concorrenti di decidere se rimanere nel reality o uscire dalla porta rossa e lui aveva deciso di uscire dalla casa. Sorge ha reagito male alla notizia e fra i due sono volate parole forti. I litigi poi sembravano essere terminati con un bacio appassionato davanti alle telecamere, in seguito al quale la ragazza ha affermato: “Lo senti questo? Finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me!”.

Era stato soltanto uno scherzo a cui Belli ha ceduto, scatenando la dura reazione della moglie Delia Duran, recatasi in puntata con lo scopo di troncare il loro matrimonio. Una volta nella casa, però, durante il loro confronto, l’attore non ha rispettato le norme anti-covid e ha abbracciato la moglie per cercare di convincerla a cambiare idea e recuperare il rapporto con lui.

Di fronte a questa scena, Soleil Sorge – che durante il loro percorso si è sentimentalmente legata a lui – è uscita in giardino furiosa, porgendo all’attore la sua valigia. Immediatamente è scattato uno scontro fra lei e Delia, terminato con la comunicazione di Alfonso Signorini: “Alex, non hai rispettato le regole del gioco, sei squalificato”. Sorge, a quel punto, non è più riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime.

Una volta arrivato in studio, Belli ha dovuto affrontare le dure critiche degli ex concorrenti, fra cui quelle di Samy Youssef: “Guarda Ale, per me questo è il mio pensiero con tutto il rispetto, per me sei un uomo senza p***e. Perché nonostante tu sai che hai una moglie di fuori, hai giocato con i sentimenti di una persona che è all’interno della Casa… Fammi finire di parlare. Lo vedi che sta malissimo. E per me tua moglie dovrebbe prendersela solo con te. Sei tu suo marito. E poi, un’altra cosa. Hai giocato anche con l’amicizia”.

Anche Jo Squillo ha voluto commentare la faccenda, parlando in prima persona con l’attore: “Mi fa strano vedere parlare te di ego che ne hai talmente tanto… Secondo me se non eri così tanto salvato in queste puntate uscivi alla seconda puntata. Perché molta gente fuori lo ha capito che sei falso, traditore e bugiardo. […] Sei una persona che sa recitare e sa essere falso. Ti faccio i miei complimenti. Vai a fare la recita da tutta la gente che hai preso in giro“.