Ancora un colpo di scena nella storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che ormai da mesi stanno facendo parlare di sé per via della loro amicizia “artistica”, come la chiama l’ex attore di Centovetrine, si sono baciati appassionatamente di fronte a tutti gli inquilini della Casa. Ma c’è di più.

Il bacio arriva dopo una furibonda discussione tra i due, che è andata avanti per ore con toni molto accesi e parole forti. Tutto è iniziato quando Alex ha di nuovo detto di volersene andare. Soleil, sentendolo, si è arrabbiata per questo cambio di scelta, perché lei aveva capito che sarebbe rimasto. Il gieffino ha cercato di chiarire la sua posizione, dicendo che lei non aveva capito perché era sempre in dubbio. I toni, però, si sono alzati ancora e lui le ha dato della “stronza”.

Il litigio è andato avanti a lungo, anche se Alex le ha più volte ripetuto che lui non le ha mai mentito e che è sempre stato sincero. Quando gli animi sembravano placati e la bufera passata, i due abbracciati, occhi negli occhi non hanno resistito alla tentazione ed è scattato un bacio molto passionale davanti a tutti.

Ma ecco il colpo di scena. Subito dopo il bacio Soleil Sorge, una volta staccatasi dalle labbra di Alex Belli, gli ha detto: “Lo senti questo?… È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”. E se n’è andata, mollandolo lì.

A questo punto c’è stato ancora scontro tra i due concorrenti e l’attore si è arrabbiato molto, forse ferito nell’orgoglio, e ancora una volta ha dato della “stronza” alla sua amica artistica. Pare, inoltre, che subito dopo lui sia andato a sfogarsi piangendo dalla rabbia.