Federica Calemme ha varcato da pochi giorni la porta rossa del Grande Fratello vip 6. Eppure, la new entry ha già intenzione di andare via dal programma. Questo perché, negli ultimi giorni, alcune dinamiche interne l’avrebbero portata all’esasperazione.

La modella napoletana, infatti, sin da subito si è sentita messa un po’ in disparte rispetto agli altri concorrenti in gara e, fra questi, c’è qualcuno che proprio non è riuscita a sopportare. Si tratta dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, la quale ha evidentemente suscitato una forte antipatia in lei, a tal punto da spingerla a vivere un momento di crisi e manifestare agli altri concorrenti la voglia di andare via dal GF.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata con l’ingresso di Nathaly Caldonazzo, durante la puntata di lunedì 20 dicembre 2021. L’attrice conosceva già Eva Grimaldi in casa e, proprio per questo, Calemme – che dormiva con Grimaldi – aveva deciso di lasciarle il suo posto letto per andare a dormire con Sophie Codegoni.

In quella circostanza è arrivata una battuta da parte di Nazzaro, che non ha fatto piacere alla modella napoletana: “Adesso Federica ci vuole lasciare”. Di tutta risposta, Calemme si è sfogata con Lulù Selassié e Valeria Marini:

“Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui. Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i cog**ni. ‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. […] Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c**o?”.

Per ora, la ragazza non ha ancora preso una decisione definitiva e può darsi che si sia trattato soltanto di un momento di nervosismo, ma per scoprirlo bisognerà attendere nuovi sviluppi.