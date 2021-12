Nonostante l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello vip, in trasmissione si continua a parlare di lui e del rapporto nato con l’influencer Soleil Sorge (che, invece, è ancora dentro la casa). L’attenzione del pubblico pare essere ancora ferma su di loro e sulle funeste reazioni della modella Delia Duran, moglie dell’attore, che ovviamente non ha gradito l’ambiguità della loro relazione di amicizia/amore.

È proprio questo ad aver stufato alcuni concorrenti dello show, in particolare Manila Nazzaro, Eva Grimaldi e Carmen Russo che, dopo la diretta di lunedì 20 dicembre 2021, si sono sfogate contro il reality.

“Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione, sembrava Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila Nazzaro, esiste Carmen Russo… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!”, ha affermato l’attrice Eva Grimaldi.

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha invece dichiarato:

“All’inizio ti appassionava, poi dopo? Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese, ma noi non abbiamo mai avuto un minuto per le nostre cose. Spero però che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente a riscaldare… e a lavare i piatti?”.

Infine, anche l’ex danzatrice e showgirl Carmen Russo ha concordato con il loro pensiero e non ha potuto che condividere la sua: “Questa cosa dura da tanto perché funziona”.