Grandi emozioni nella 21esima puntata del Grande Fratello Vip 6. Tra pettegolezzi, nomination, flirt e intrighi, il pubblico di Canale 5 ha assistito a un bel momento di tenerezza e amore di una coppia reale, quella formata dalla gieffina Francesca Cipriani e il suo fidanzato, Alessandro Rossi.

Il compagno della showgirl è entrato in diretta nella Casa più spiata d’Italia per dichiararle tutto il suo amore e chiedere la sua mano. Una vera sorpresa per Francesca che durante la sua permanenza al GF aveva anche raccontato di aver avuto un bruttissima relazione in passato: “Una persona che diceva di amarmi invece non mi amava mi ha alzato le mani, mi ha mandato in ospedale più volte. Io mi ribellavo ma mi ricattava, mi perseguitava e mi chiedeva aiuto”.

Tutti i concorrenti vengono invitati a recarsi in giardino da Alfonso Signorini e, tra decine di palloncini rossi a forma di cuore, Francesca viene freezata. Subito dopo entra Alessandro e inizia a parlare e prima di arrivare al momento clou ha spiegato di essere lì per dirle tre cose, cioè che sperava che il suo amore non fosse cambiato e che la doccia sexy che aveva fatto la gieffina non gli era piaciuta particolarmente perché “vorrei la facessi solo con me”, ha sottolineato.

Poi il ragazzo è uscito un attimo ed è rientrato con un vassoio, aggiungendo:

“Questi tre mesi sono stati difficili, perché noi siamo abituati a stare sempre insieme. L’amore è aumentato e tu mi manchi tanto. Fuori di qui la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi, mi domanda selfie: mi fa piacere perché per me è la prima volta, ma è un’emozione frivola. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi fai una scenata di gelosia o mi sgridi se sbaglio, perché significa che stiamo crescendo insieme come coppia. Sono molto innamorato di te e stasera voglio dirti questa cosa: ti amo, non so stare senza di te. Voglio stare con te nella mia vita: volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Ti amo, voglio solo stare con te. Sono felice solo con te”.

Francesca Cipriani non sta più nella pelle e non riesce più a trattenere l’emozione. A questo punto interviene Signorini che le toglie il Freeze ricordandole che può solo prendere l’anello senza toccare il suo futuro marito. Finalmente scongelata lei urla di felicità e ovviamente accetta la proposta di matrimonio: “Ti amo, amore mio. Grazie, davvero grazie, ti amo tantissimo. Staremo per sempre insieme”.