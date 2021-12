Gf Vip, Lulù Selassié a sua sorella Jessica: "Alessandro Basciano non ti vuole"

Duro scontro tra Lulù e Jessica Selassié durante la puntata del 27 dicembre del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è tornato su Canale 5 con il consueto appuntamento serale (che durante le feste andrà in onda solo una volta alla settimana). Le due principesse si sono trovate a discutere della new entry Alessandro Basciano per il quale Jessica sembra aver preso una cotta, tanto da divertirsi a fargli un massaggio molto sensuale, che non è sfuggito alla sorella Lulù Selassié.

“Sei lenta e in ritardo per la puntata. Questo perché perdi tempo a fare i massaggi a quello. Ma che ca*** te massaggi? Imbecille che si sorella, fai ste cose a uno che manco te vuole. Non si fa amore, no, non devi più fare così. Se massaggiavi un altro con cui non c’era nulla non ti avrei detto queste cose qui. Lui sa benissimo che a te piace, non farti prendere in giro”.

Del resto, Alessandro Basciano, poco dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà, ha ammesso di essere interessato a due concorrenti: Soleil Sorge e Sophie Codegoni, lanciandosi – però – in un flirt anche con Jessica Selassié. E se Soleil Sorge si è tirata fuori dai giochi, Sophie Codegoni sembra molto presa dal modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, tanto che tra loro sono scattati baci e confidenze, che hanno scatenato la gelosia di Jessica

Proprio per questo sua sorella Lulù si è sentita in dovere di metterla in guardia. Jessica, però, non ha preso bene le sue parole e ha risposto in modo piuttosto alterato.

“Che male c’è se gli ho fatto un massaggio? Cosa c’entra che secondo te non mi vuole? Guarda che non mi piace più, stai davvero sbagliando. Lo vedo come un amico adesso. Smettila di rimproverarmi in questa maniera. E allora quello che hai fatto tu con Manuel? E fidati è vero che non mi interessa adesso. Mi stai rompendo le scatole, sei sempre a rompermele dai basta”.

Lulù, però, ha subito intimato a Jessica di “non paragonare i miei comportamenti con Manuel ai tuoi con Alessandro“, specificando che tra lei e Bortuzzo c’è un vero sentimento.