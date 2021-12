Lunedì 27 dicembre 2021 è andata in onda la 30esima puntata del Grande Fratello Vip 6. Al termine della serata tutti gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno votato in modo palese, tranne gli immuni che votano in segreto all’interno del confessionale.

Partiamo dai preferiti. Gli inquilini hanno eletto: Katia Ricciarelli, Lulù Selassié, Manila Nazzaro e Jessica Selassié. A questo si aggiungono gli immuni scelti dalle due opinioniste, Adriana Volpe che fa il nome di Nathalie Caldonazzo, e Sonia Bruganelli che invece salva la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis: “Perché non vedo l’ora che arriviate allo scontro fisico tra di voi e so che ci arriverete”, dice l’imprenditrice motivando la sua scelta.

I concorrenti più votati dai coinquilini, e che volano diretti al televoto sono: Eva Grimaldi, Alessandro Basciano, Gherardo Barù d’Aragona e Federica Calemme. Tra di loro, il pubblico a casa voterà il vip che dovrà lasciare definitivamente la Casa del GF nella puntata che andrà in onda lunedì 3 gennaio 2022.

Ovviamente non sono mancate le polemiche. La nomination ricevuta da Gianmaria Antinolfi non è piaciuta ad Alessandro Basciano, che ha mostrato la sua delusione in diretta. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è infuriato perché pensava che, dopo la bella chiacchierata fatta con il fashion manager, tra loro potesse esserci amicizia “Sei incoerente e porti rancore […] Io per tutelare il rapporto che ho con te non ti ho nominato, va beh, vuoi giocare? Divertiti, gioca”, ha commentato.

L’eliminato di questa 30esima puntata del Grande Fratello Vip è Biagio D’Anelli. Il concorrente, che negli ultimi giorni ha stretto un rapporto speciale con Miriana Trevisan, poco prima di lasciare la Casa ha ribadito all’ex di Non è la Rai di voler vivere la loro storia anche fuori dal reality e, nonostante le gelosie e le incomprensioni che hanno avuto, l’opinionista si dice molto coinvolto e resta dell’idea di lasciare la fidanzata.