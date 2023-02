Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stato proprio l’ex naufrago, che durante la sua esperienza all’Isola dei famosi aveva parlato tanto della storia d’amore con la ex compagna. Su Instagram, Rocca si è lasciato andare in un lungo post, raccontando quello che è accaduto e confidandosi con i fan.

Dopo che da settimane appariva solo sui social network, Gilles Rocca ha rotto il silenzio:

Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… La risposta è una sola… Dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita.

Poi, ha provato a spiegare il perché del loro allontanamento:

È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… Il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io.

Io però me lo merito un uomo che mi guardi come Gilles guarda Miriam 🤍🔗#Isola #tommasozorzi pic.twitter.com/RbGIupcqAB — Fediimondelli (@fediimondelli) March 29, 2021

Infine, l’attore ha concluso il post – che subito è stato commentato da moltissimi fan, dispiaciuti e intristiti dall’annuncio – con un auspicio: