Giordano Signorile, ballerino 19enne di Capurso, si era trasferito in Ucraina per studiare e migliorare la sua formazione artistica. Il suo sogno però, dopo quattro anni di studi in una scuola del Paese, si era infranto, a partire da quel 24 febbraio 2022, quando a causa dei bombardamenti era dovuto rientrare in Italia. A distanza di qualche mese è arrivata tuttavia una sorta di riscatto: Signorile è riuscito a diplomarsi all’Accademia Ucraina di Balletto di Milano, che gli ha dato la possibilità di concludere il suo percorso.

Giordano ha conseguito il diploma di ballerino professionista con una votazione di 10/10. Immensa la gioia di Mamma Fausta, insegnante di danza, e di papà Mimmo, che lo hanno visto tornare a ballare anche dopo l’esperienza terribile dei bombardamenti, che lo aveva turbato molto.

Dallo scoppio della guerra, il giovane barese era rimasto nascosto in un garage vicino alla scuola di ballo che frequentava in Ucraina. Poi, il 4 marzo, era riuscito a rientrare a casa, mettendosi al sicuro dopo una traversata di due giorni tra Moldavia, Romania e Italia. A salvarlo, un’operazione dell’intelligence con il supporto della Farnesina e dell’Osservatorio nazionale antimolestie.

Alla Repubblica la madre ha raccontato:

Quando è tornato in Italia, per Giordano è stato molto difficile. Voleva lasciare la danza, non solo a causa della spiacevole disavventura della guerra ma anche per quello che veniva scritto sui social, tra cui diversi attacchi. È stata dura.

Un evento felice finalmente per Giordano Signorile, mentre aspetta con il resto del mondo la fine di uesta guerra assurda.