Anche Ilona Staller si è voluta unire all’appello di pace in Ucraina di moltissimi altri vip e sul suo account Instagram, l’ex attrice hard, ha fatto una personalissima proposta al leader russo Vladimir Putin.

Al suo rientro dall’esperienza in Honduras, dove ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller ha fatto un appello al presidente della Russia, invocando la pace per il popolo ucraino e russo:

“Il mio messaggio di pace, contro la guerra e per il presidente russo Vladimir Putin. Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per l’Ucraina, per il popolo russo”.