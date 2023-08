Giulia De Lellis annuncia la morte del suo cagnolino, ma scoppia la polemica sui social

Giulia De Lellis ha annunciato ai suoi follower su Instagram di avere perso il suo cagnolino, Tommy, che chi la segue da tempo conosce benissimo, non solo per i numerosi post in cui lui è stato protagonista, ma anche perché era entrato nella sua vita quando lei era legata ad Andrea Damante. Subito dopo la rottura con l’ex tronista di Uomini e donne era stata lei a tenerlo con sé e a trascorrere con lui più tempo possibile.

L’influencer ha comunicato la sua morte attraverso una delle sue Instagram Stories in cui era possibile notare un cielo al tramonto, accompagnato dalla scritta “Ciao amore mio“-

Il cagnolino, di razza volpino di Pomerania, aveva solo tre anni, ma solo poche settimane fa, a luglio 2023, era stata lei a parlare della brutta diagnosi che aveva ricevuto dal suo veterinario: “Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto – ha scritto Giulia De Lellis sul suo canale Telegram – che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere… Spero solo dicano presto qualcosa”.

In più occasioni lei non aveva esitato a curarlo in prima persona, anche praticandogli l’aerosol, necessario per gestire i problemi di respirazione che possono spesso avere i cani di questa razza. Pochissimi però si sarebbero aspettati la terribile notizia. che la ragazza ha ricevuto mentre è in vacanza con Carlo Gussa Beretta. Non tutti hanno però gradito la scelta dell’ex corteggiatrice di non fare ritorno a casa per stare vicino all’animale dopo avere saputo che le sue condizioni stavano peggiorando.

A sedare gli animi sui social ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano: “Onestamente non possiamo giudicare perché non sappiamo il cane cosa avesse se lei poteva vederlo, ecc. Sono certa che ne parlerà leI”. La sua idea è che quindi forse tutto sia accaduto in breve tempo, senza che lei avesse modo di organizzarsi per tornare.