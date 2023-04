Giulia De Lellis risponde sui social alle critiche ricevute per aver pubblicato un video in cui appare con il viso totalmente struccato. L’influencer si espone in prima persona e racconta del percorso che l’ha portata ad accettare ogni sua imperfezione.

L’imprenditrice beauty si era già confidata con i follower in merito al difficile trascorso con l’acne e, dopo il lancio del suo marchio skincare Audrer, si impegna per trasmettere messaggi di #skinpositivity sui social, parlando apertamente delle problematiche che colpiscono la pelle e senza preoccuparsi di mostrare il proprio volto al naturale.

Recentemente, infatti, Giulia De Lellis ha condiviso un reel che la vede protagonista di una sessione di make–up. Nei primi frame del video, la ragazza appare con la pelle completamente struccata ma, poco dopo la sua pubblicazione, gli hater si scatenano tra i commenti del post.

La 27enne di origini romane dice di essere rimasta “pietrificata” di fronte alle offese sui social e spiega:

Sto facendo un trattamento del viso. Vedete la mia pelle così provata perché tanti aghi la perforano creando micro-ferite. Sto cercando di rimuovere vecchie cicatrici di una forte acne avute per via di una malattia che ho all’apparato riproduttivo. L’ho detto tante volte, ma a quanto pare alcuni non lo sanno o forse non vogliono capire o preferiscono infierire.

Tra le storie postate su Instagram, l’influencer si rivolge direttamente a chi l’ha insultata per aver scelto di mostrare le sue imperfezioni e, con forza, commenta: