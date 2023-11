Giulia De Lellis preoccupata per la sua salute: "Sono stati giorni complicati"

È stato un periodo complicato per Giulia De Lellis, assente dai social per qualche giorno a causa di un sospetto problema di salute. Ai follower che le hanno chiesto il motivo del suo silenzio, l’influencer ha risposto con alcune storie Instagram, nelle quali ha rassicurato tutti di stare bene.

“Sono stati giorni complicati, in cui sono stata in giro per ospedali”, ha esordito. “Mi chiedevano tutti se fossi incinta: no. Si pensava avessi problemi di salute, che ringraziando Dio non ci sono. Sto benissimo, ma vi lascio immaginare come sono stata solo all’idea”, ha spiegato poi.

“Finché c’è la salute c’è tutto. Non è un modo di dire, non c’è nulla di più vero (…) Non date per scontata la vostra salute, siate grati alla vita. Non vi trascurate”, ha detto, ricordando ai follower l’importanza di prendersi cura della propria salute. Poi, l’influencer ha raccontato che di essersi preoccupata anche per un membro della sua famiglia, che si era sentito poco bene proprio in quei giorni

“Contemporaneamente a questi presunti problemini che si pensava io avessi, una persona importante della mia famiglia non è stata bene. Poche ore di sonno, tanto stress, tanta paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati”, ha detto Giulia De Lellis ai follower.

E proprio stasera, mercoledì 15 novembre 2023, vedremo finalmente l’influencer su Real Time, alla conduzione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Al fianco dello psicologo di coppia Matteo Redavelli, Giulia De Lellis seguirà le storie di quattro coppie in crisi che, come esperimento, si scambieranno i partner tra di loro per due settimane. Al termine di questo periodo, ciascuno dovrà decidere se portare avanti o meno la propria relazione.