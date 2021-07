Gli One Direction potrebbero tornare insieme entro la fine del 2021: sono diverse le voci che scommettono in una reunion della boy band, dal bookmaker Joe Coral a Simon Cowell, il giudice britannico di X Factor che assieme alla cantante Nicole Scherzinger scoprì e formò il gruppo nel 2010. Poi la crisi, se così vogliamo definirla: il primo a dare l’addio al complesso fu Zayn Malik, mentre gli altri quattro membri Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne, dopo aver registrato un quinto album Made in the A.M., decisero di prendersi una pausa a tempo indeterminato.

Ma la loro avventura insieme potrebbe non essere finita. Ne è assolutamente convinto Cowell, che in una intervista al magazine Mirror OnLine si è detto certo di poter convincere i ragazzi a riunirsi: “Penso che accadrà. Se si unissero, che si tratti di fare nuovi dischi o andare in tournée, sarebbe davvero incredibile”, ha spiegato il giudice. “Se potessi entrerei in una stanza, da solo con loro e direi semplicemente: sapete… che si tratti di sei mesi o qualcosa di diverso, penso che vi divertireste molto”, ha aggiunto. “Mi piacerebbe che accadesse. Penso che dovrebbero proprio farlo, i fan, ovviamente, lo adorerebbero”.

A puntare su un ritorno degli One Direction anche il famoso bookmaker Coral, che apre le scommesse: il pronostico dà la reunion 4 a 5 entro il 2021. Nel 2020, anno del decennale della formazione della band, lo stesso Coral aveva fatto una previsione inferiore sul loro ritorno, ma aveva anche affermato che le probabilità sarebbero state più alte l’anno successivo e le dichiarazioni di Cowell gli danno credibilità. Di certo il popolo dei fan del gruppo attende questo momento con trepidazione e su Twitter spuntano centinaia di post con ricordi con l’hashtag #11YearsOfOneDirection.

I 5 membri si sono incontrati per la prima volta nel 2010 durante il programma X Factor dove si sono esibiti come artisti solisti prima di essere trasformati in una boy band. In brevissimo tempo sono diventati il primo gruppo nella classifica USA Billboard 200 ad avere i loro primi quattro album dal debutto al numero uno. Hanno venduto un totale di 70 milioni di dischi in tutto il mondo, e il patrimonio complessivo della band si aggira intorno ai 280 milioni di sterline.