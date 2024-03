Benjamin Mascolo, meglio conosciuto come Benji, ha scritto una lettera all’amico e collega Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede, scioltosi nel febbraio 2020 dopo un litigio tra i due. In numerose storie Instagram, il cantante e chitarrista ha dedicato all’ex collaboratore parole di amicizia che hanno fatto ben sperare i fan, desiderosi di un riavvicinamento tra i due.

“Caro Federico Rossi, ti scrivo una lettera perché penso che questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano” scrive il musicista sul suo profilo. “Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? Per chi ci conosce è evidente che siamo in costante conflitto con noi stessi, alla ricerca di una strada sicura e definitiva, un percorso che ci porti a trovare la tranquillità, la risoluzione a questa vita incerta e incostante con cui non vogliamo mai scendere a compromessi. E anche se indosso una maschera e un’armatura per far sembrare che vada tutto ok, ogni tanto ho momenti di lucidità come questo e ammetto a me stesso che non c’è vergogna a essere vulnerabili. Entrambi siamo stati persi per tanti anni, ci siamo persi crescendo e ci perdiamo costantemente, e anche se odio sentirmi ‘perso’ preferisco questa insicurezza che il falso senso di sicurezza di una vita con il freno a mano tirato. Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo”.

“Insieme abbiamo fatto qualcosa di magico. Tu mi dai una leggerezza e un respiro a pieni polmoni che è unico del tuo modo di essere; è nella tua voce, è nella tua personalità, ironica e brillante a tratti, a volte anche infantile che mi fa incazza*e, ma è innegabile che è il tuo dono, quello di rendere tutto più diretto, fruibile, efficace, consumabile e soprattutto Bello con la B maiuscola”, ha poi proseguito Benjamin Mascolo ricordando l’amico.

“Ora invece voglio parlarti in maniera più esplicita e sincera possibile, senza filtri e mezzi termini: sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura, e te lo dico questo non per cercare di sminuirci individualmente, ma al contrario spronarci a stringere la mano una volta ancora e ricordarci che insieme nulla è impossibile”, ha poi aggiunto, spiegando come, a suo parere, il loro rapporto si fosse incrinato dopo aver raggiunto il successo.

“Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio. Qualsiasi sia la tua risposta sappi che ti voglio bene e sono dalla tua parte sempre, che sia insieme o da soli, sono tuo fratello”, ha quindi concluso il musicista, proponendo all’amico una reunion. “Prenditi il tempo che ti serve per rifletterci, voglio solo il meglio per te e per noi, qualsiasi cosa significhi. A volte bisogna scappare da se stessi per ritrovarsi. A volte bisogna distruggere se stessi per ricostruirsi. Più di prima. Meglio di prima. Con amore”.