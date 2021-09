Gli Abba sono tornati! Dopo quasi 40 anni di silenzio il quartetto che ha fatto ballare intere generazioni torna con un nuovo progetto dal nome futuristico, Voyage. Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson si sono ritrovati in studio e hanno inciso un album in uscita questo autunno. Non solo. Nella primavera del 2022 a Londra è previsto uno spettacolo in cui la magia del mondo digitale e il sound live si uniranno per presentare al meglio le canzoni e questa ripartenza del gruppo.

We are on our way back! Thank you for waiting.#ABBAVoyage is the concert we've always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin!



Pre-order @ABBA’s new album ‘Voyage’, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales.https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/xLh6wWL5z7 September 2, 2021

Il progetto è stato annunciato con una diretta su YouTube da Londra da Bjorn e Benny, mentre Agneta e Anna-Frid erano nel video ma non erano live. Per l’occasione hanno presentato anche due canzoni inedite I Still Have Faith In You e Don’t Shut Me Down. La prima è una ballata che parla della storia della band, la seconda è una canzone dai ritmi veloci che ricorda Dancing queen.

L’uscita dell’album Voyage è prevista per il 5 novembre e contiene dieci canzoni: I Still Have Faith In You, When You Danced With Me, Little Things, Don’t Shut Me Down, Just A Notion, I Can Be That Woman, Keep An Eye On Dan, Bumblebee, No Doubt About It e Ode To Freedom.

Durante la diretta di presentazione del nuovo lavoro i due cantanti hanno scherzato molto su questa reunion e su questi anni di pausa: “C’è un vecchio detto nell’industria musicale: non far passare mai più di 40 anni tra un album e l’altro”. L’ultima volta insieme, infatti, risale al 1981 anni in cui registrarono The Visitors e poco dopo si sciolsero, senza annunci pubblici.

What do you think of the new look everyone?



💥 @ABBA are back with #ABBAVoyage, a brand-new album and revolutionary concert 💥



For the concert, the band have been digitised using state-of-the-art motion capture technology, designed by @ILMVFX! https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/PRV2Ww1qqC — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) September 2, 2021

Abba Voyage è pensato come uno show in cui digitale e live viaggiano all’unisono. I quattro membri sono stati digitalizzati con oltre centosessanta telecamere e con il capture motion. Trasformati in ologrammi, verranno proiettati sul palco esattamente come erano nel 1979. Per questa performance è stata costruita la Abba Arena, a Londra e dal 7 settembre 2021 è possibile acquistare i biglietti su abbavoyage.com. Durante lo show super tecnologico, oltre ai nuovi brani, sono in scaletta anche i più grandi successi della storica band.