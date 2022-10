Grande Fratello Vip: Gegia esce dalla casa e arrivano le nuove nomination

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip a lasciare la casa è stata Gegia, l’attrice comica che ha molto fatto parlare di sé per l’episodio di Marco Bellavia. La serata è stata abbastanza tranquilla, a tenere banco è stata soprattutto l’assenza di Mamhet, il fidanzato di Gegia di cui si è molto parlato nei salotti. La nomination ha avuto come protagonisti Gegia, Charlie Gnocchi, Nikita Pelizon, Attilio Romita, Giaele De Donà e ad avere la peggio è stata proprio la comica.

All’uscita dalla casa pensava di trovare il suo fidanzato, ma è stato Alfonso Signorini a comunicarle che in realtà Mehmet era volato in Messico Tulum. Lo sconforto ha preso il sopravvento quando lui non ha risposto al telefono. In realtà sembra che il fidanzato semplicemente non abbia voglia di vivere il clamore mediatico perché non è sparito, poco dopo è arrivato un messaggio a Gegia con una vera dichiarazione d’amore. Vedremo nei prossimi giorni se Gegia deciderà di raggiungerlo oppure resterà a Cinecittà per continuare da studio l’avventura del Grande Fratello Vip.

Nel frattempo sicuramente Gegia avrà tempo a disposizione per controllare cosa è successo nella casa del Grande Fratello e che a lei è sfuggito, inoltre potrà capire il reale clamore mediatico suscitato dal caso Bellavia. Nella puntata non è mancato un ritorno alla storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone, è toccato a lei spiegare come è nata la nota vicenda. La serata è terminata con le nuove nomination che questa volta hanno come protagonisti Giaele, Antonio Spinalbese e Nikita.