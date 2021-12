Nella casa del Grande Fratello vip si è ufficializzato un nuovo amore, quello fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ragazzi si erano già avvicinati all’inizio del programma, durante il primo periodo della loro permanenza nella casa. In seguito, poi, il rapporto appena nato fra loro aveva subito una brusca retromarcia, soprattutto per volere di Bortuzzo. A quanto pare, però, è finalmente arrivato il lieto fine con una vera e propria dichiarazione d’amore.

Sono giunti al termine i giorni in cui la principessa etiope versava lacrime su lacrime per l’ex nuotatore di cui si era subito invaghita all’inizio della trasmissione. Dopo molti alti e bassi e confronti decisamente travagliati, qualcosa fra loro è cambiato. I due si sono riavvicinati, forse più di prima.

“Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria. […] Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai mia sappilo”.

Con queste parole, Bortuzzo esprime finalmente ciò che prova verso Lulù Selassié. Forse spinto anche dal fatto che, in vista del prolungamento della trasmissione, lui ha scelto di abbandonare la casa del GF vip in anticipo. Scelta che, per forza di cose, comporterà un allontanamento fra i due.

“Comunque vada, con te sempre, ti amo“ ha sottolineato lei, rispetto a questa decisione. Lui le ha risposto con altrettanta dolcezza: “Ti amo anche io piccola”.