Gf Vip: Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro pronti a lasciare la casa

Ormai è ufficiale: la sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga nella storia del reality di Canale 5. I vipponi hanno varcato la porta rossa all’inizio di settembre, e la loro avventura avrebbe dovuto concludersi il 13 dicembre. Ma nel corso della puntata del 10 dicembre, Alfonso Signorini ha fatto recapitare una busta contenente la nuova data prevista per la finale: 14 marzo 2022. Ciò significa che per i concorrenti la permanenza della casa dovrebbe allungarsi di tre mesi, e non tutti sembrano esser d’accordo.

Uno ad uno, infatti, gli inquilini della casa più spiata d’Italia vengono chiamati nel confessionale per chiedere loro se abbiano intenzione o meno di continuare il proprio percorso. Il primo a voler uscire dal reality, rinunciando alla vittoria, è Manuel Bortuzzo. “Io non faccio questo mestiere, è stata un’esperienza e non mi interessa continuare. Ho già avvertito gli autori di farmi portare il mio smoking per uscire elegante“, ha detto il nuotatore ai compagni. Per lui, infatti, il vero obiettivo è iniziare a preparare le Paralimpiadi di Parigi 2024, e ogni giorno di allenamento è prezioso.

La decisione di abbandonare la gara è arrivata anche da un altro sportivo, Aldo Montano. Il campione olimpico di scherma ha infatti espresso chiaramente il desiderio di tornare a casa per trascorrere il Natale con sua moglie Olga e con i loro figli. “Da una parte spero che ci sia Olga ad aspettarti, dall’altra spero di no così vieni a dormire da me“, ha commentato Bortuzzo, che ha stretto una forte amicizia con lo schermidore.

Sono molti i concorrenti che hanno avuto molti dubbi riguardo alla loro permanenza nella casa. Tra loro c’è Manila Nazzaro, indecisa se continuare il suo percorso o lasciare il Gf. Pare, però, che la ex Miss Italia abbia deciso di tornare a casa: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me“, ha detto all’amica Soleil Sorge dopo essere stata chiamata in confessionale. Non si conoscono le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta: sappiamo soltanto che una telefonata le ha fatto cambiare idea.