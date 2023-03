I social network non sono ormai più solo uno strumento adatto a comunicare con amici e familiari e per fare nuove conoscenze, ma possono essere anche piattaforme che consentono di acquisire popolarità, al punto tale da trasformarsi in un vero e proprio lavoro. Ed è in crescita il numero di Tiktoker che sono ormai entrati nel cuore degli utenti, al punto tale che i loro post sono quasi diventati un appuntamento fisso per i loro follower.

Nell’arco di pochi mesi una delle più apprezzate è certamente Elisa Maino, trentina classe 2003 che si è inizialmente fatta conoscere tramite i suoi video su Youtube. In breve tempo è riuscita a guadagnare cifre che la maggior parte dei suoi coetanei possono solo sognare.

“Diciamo che lo sfizio delle scarpe, della borsetta me lo posso togliere. Però io ho comprato casa – sono state le sue parole nel podcast Spotify di Luca Casadei One More Time -. Con praticamente tutti i soldi mi sono comprata un attico a Milano perché per me essere in affitto può essere una cavolata. Diciamo che a 18 anni avere un attico di 120m² è una grande soddisfazione”.

Chi pensa che Elisa faccia shopping senza porsi grossi limiti però si sbaglia, ad aiutarla nel non fare troppi azzardi ci pensa la mamma: “Lei mi ha detto: ‘Guarda: la scarpetta e la borsa fino a una certa. Poi, metti che tutto questo finisce, cosa fai? Investili in qualcosa che un giorno potrebbe essere venduto per riprenderti i soldi’. Mai farei un investimento senza consultare mia madre, lei ha il fiuto. Lei deve vedere ogni cosa che faccio, è la persona di cui mi fido maggiormente”.

Elisa è certamente una delle tiktoker più apprezzate dai brand. Come riportato dal Sole 24 Ore, tra le aziende che l’hanno voluta come testimonial ci sono Dolce&Gabbana e L’Oréal Paris.I suoi oltre sei milioni di follower le permettono di percepire più di quanto fanno persone che hanno ruoli importanti nel nostro Paese: “Secondo stime approssimative, elaborate soprattutto sulla base dei milioni di follower che la rendono ricca, avrebbe introiti mensili per circa 50.000 euro. In pratica, Elisa Maino guadagna, in un anno, più di quanto guadagnano il Governatore della Banca d’Italia (poco meno di 500.000 euro), il Presidente della Repubblica (poco meno di 240.000 euro) e il Presidente del Consiglio (80.000)”.

Decisamente opposto, invece, l’atteggiamento della 18enne Giulia Ottorini (quasi due milioni di follower), che non ha avuto paura a fare un’ammissione che farà storcere il naso a molti: “Ho speso 30 mila euro, di cui 9 mila in contanti e siamo solo al 4 marzo”.

Tra i nomi che si sono fatti strada nel settore c’è anche Khabi Lame, diventato celebre per le sue video reaction mute. Le certezze sui suoi guadagni sono poche, ma Webboh ha provato a fare una stima tenendo presenti alcuni parametri: “Secondo il quotidiano neozelandese Nzherald dal 2022 il Tiktoker ha un patrimonio netto di 20,3 milioni di dollari. La maggior parte del reddito proviene dalle sponsorizzazioni dei brand – è stato riferito che si fa pagare 79.000 $ per un video promozionale su TikTok – inoltre gestisce un negozio online che vende una vasta gamma di prodotti”. Lui, però, sembra essere riconoscente dell’impero che è riuscito a costruire e non ha esitato a ripagare i genitori per i sacrifici che hanno fatto per lui: a loro, che vivevano in una casa popolare a Chivasso, ha comprato una casa poco fuori Milano.