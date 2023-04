La rinascita di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza nei panni di mamma e papà è appena cominciata e dopo due settimane di pausa dai social, la coppia torna su Instagram con un carosello di immagini che ritraggono la vita famigliare dei due neogenitori.

“Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, commenta la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, condividendo con i follower una serie di scatti che la vedono in compagnia del piccolo Cesare, fotografato durante l’allattamento e addormentato tra le braccia del papà.

Le foto sono diventate subito virali e numerosi commenti si susseguono sotto il post pubblicato dalla neomamma Aurora Ramazzotti. Tra i complimenti e le dediche, compaiono anche celebri nomi del mondo dello spettacolo, come Elettra Lamborghini, Nina Zilli e Beatrice Valli.

La nonna e conduttrice Michelle Hunziker commentava qualche giorno fa la breve pausa dai social presa dalla figlia: “Si devono godere questo momento sacro”, dichiarava, e così è stato, permettendo alla nuova famiglia di ritagliarsi qualche momento di maggiore intimità.

Trascorse le vacanze di Pasqua, i neogenitori hanno deciso di regalarci qualche scatto rubato della loro quotidianità e, anche Goffredo Cerza, pubblica sul proprio profilo un’immagine che lo vede spingere il passeggino del piccolo Cesare in compagnia di alcuni amici e della sorridente Aurora Ramazzotti: “Affrettati lentamente”, scrive come didascalia del post.

Un piccolo suggerimento, quest’ultimo, che vuole ricordare quanto sia importante percorrere le tappe della propria vita un passo alla volta, senza farsi trascinare dalla frenesia e trovando il tempo di ritagliarsi dei momenti da trascorrere in famiglia, proprio come ci ha mostrato la nuova coppia di genitori in compagnia del loro amato Cesare, condividendo sui social la serie di scatti veramente speciali.