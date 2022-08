Ultimo torna sui social: "Senza si vive meglio. Staccate"

Tenere un contatto quasi costante con i fan tramite i social network per gli artisti è quasi fondamentale, consapevoli di quanto questi strumenti permettano di ridurre le distanze e permettano di avvertire il loro affetto. Ultimo, però, ha deciso di provare a cambiare atteggiamento e ha voluto dedicarsi per qualche giorno a se stesso e ai suoi affetti più cari.

Chi lo segue assiduamente aveva inevitabilmente notato la sua assenza e non ha potuto non chiedersi se tutto nella sua vita andasse bene. Nicolò Moriconi, questo il suo vero nome, aveva voluto “disintossicarsi” e trascorrere qualche giorno di relax insieme alla fidanzata Jaqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi) senza pensare agli impegni lavorativi.

Il 17 agosto 2022, a distanza di un mese dal concerto al Circo Massimo di Roma, ha condiviso un ricordo tra le Storie di Instagram, in cui celebrava un momento che gli è rimasto impresso nel cuore.

Questo gesto però ha inevitabilmente insospettito i suoi oltre tre milioni di follower, che lui ha deciso di rassicurare. “Sto bene. Sono 20 giorni che non faccio una storia, mica due anni. Avete presente l’uso giornaliero del telefonino? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti. Non voglio fare il fico che vuole vivere senza telefono, ma è un dato di fatto…senza questi cosi si vive meglio. Staccate. Noi comunque ci sentiamo presto” – ha scritto l’interprete di Ti dedico il silenzio, accompagnando le sue parole a un’immagine in cui lui sembra avere uno sguardo decisamente sorpreso per la curiosità che è riuscito a suscitare.

Ultimo sembra quindi voler seguire la tendenza intrapresa anche da altri personaggi famosi (su tutti Christian De Sica, Massimo Boldi e Iva Zanicchi), che hanno criticato il comportamento di molti influencer, abituati a ostentare le loro ricchezze in vacanza. Insomma, i social servono, ma se ne può anche tranquillamente fare a meno.