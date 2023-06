Elisa Esposito, nella giornata di ieri, domenica 25 giugno 2023, ha annunciato la decisione di rimuovere momentaneamente il proprio profilo dalla piattaforma TikTok. L’influencer 19enne, conosciuta sui social come prof di corsivo, in un breve video pubblicato online ha spiegato le motivazioni che l’avrebbero spinta alla scelta di trasferire il suo canale su YouTube.

“Ho deciso di prendermi una pausa da TikTok”, ha esordito la giovane creator nell’incipit del video pubblicato qualche ora fa: “Nell’ultimo mese sono stata presa di mira dalla piattaforma” – ha aggiunto scoraggiata – “Nel senso che continua ad eliminare e bannare i miei video”.

Ho perso il mio profilo di TikTok circa nove volte e so già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: cioè vedere il fallimento della vita altrui. Ma sappiate che con me non sarà facile perché continuerò all’infinito (…). Da oggi mi trasferisco su YouTube.