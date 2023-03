TikTok, nuove stringenti norme in arrivo a tutela dei minori

TikTok e norme sui minori, novità in arrivo in tema di sicurezza. Amatissimo da adolescenti e giovanissimi, TikTok si appresta a introdurre significative novità pensate appositamente per i suoi utenti più piccoli. Tra blocco per il limite di tempo di utilizzo e controlli parentali più stringenti, le funzionalità attese nelle prossime settimane puntato a migliorare la sicurezza e tutelare i più giovani che, come evidenziato da diversi studi, restano tra i soggetti più sensibili.

A rivelare le nuove norme di TikTok è Cormac Keenan, Head of Trust and Safety del popolare social network, che spiega come:

Abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con maggiori opzioni di personalizzazione, introducendo nuove impostazioni predefinite per gli account degli adolescenti e ampliando la funzione Collegamento Famigliare con ulteriori controlli parentali. La decisione di introdurre un limite di utilizzo di un’ora al giorno per gli under 18 è stata presa dopo aver consultato le ricerche accademiche e gli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital.

Attraverso un messaggio di notifica, TikTok avviserà del raggiungimento del limite e chiederà all’utente di inserire un codice per continuare ad utilizzare i suoi servizi. In tale maniera, spiegano da TikTok, “per prolungare il tempo sarà quindi necessaria una decisione attiva da parte dei genitori”. Il social ha, poi, previsto l’invio di una notifica per tutti gli under 18 senza blocco ai 60 minuti e che comparirà in automatico una volta raggiunti i 100 minuti di utilizzo. Insomma, un modo ulteriore per spingere verso l’impostazione di un limite.

Oltre a ciò, genitori e tutori avranno a disposizione funzionalità completamente nuove nel Collegamento Famigliare: dal limite personalizzabile di utilizzo per gli adolescenti, personalizzabile a seconda degli impegni scolastici, dei periodi di vacanza o di eventuali viaggi di famiglia, fino al resoconto di utilizzo dell’app e la possibilità di programmare lo stop alla ricezione delle notifiche. Funzionalità, quest’ultima, già presente sull’app, con notifiche silenziate dalle 21 per gli utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni e alle 22 per quelli di 16-17 anni.