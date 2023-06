Madonna e Sam Smith hanno regalato ai fan un piccolo anticipo del loro prossimo singolo, in uscita il 9 giugno 2023 sulle principali piattaforme di streaming musicale. La cantante di Material girl, infatti, nella giornata di venerdì 2 giugno 2023, ha condiviso su TikTok un breve spoiler del nuovo brano dance pop, pubblicando un video in cui canta in playback alcune strofe del pezzo e si cimenta in una performance di pochi secondi.

La regina del pop e la voce di I’m Not The Only One avevano annunciato la loro collaborazione musicale lo scorso 24 maggio, pubblicando sui social alcuni post in cui comparivano le iniziali dei loro nomi, S&M, messe in risalto dal colore fucsia utilizzato per il font dei caratteri, in forte contrasto con lo sfondo black and white della copertina del singolo, in cui i due artisti indossano dei corsetti.

Sam Smith, proprio in questi mesi, ha scalato le classifiche britanniche grazie all’uscita del suo ultimo album, Gloria, pubblicato nel gennaio del 2023. Al sui interno ritroviamo Unholy, il celebre brano realizzato con Kim Petras (una cantautrice tedesca) e vincitore della 65esima edizione del Grammy Awards nella categoria Best Pop/Duo Group Performance.

Madonna, invece, reduce dall’ultimo featuring con Beyoncé del 2022 per l’incisione del remake Break My Soul, è pronta per tornare alla conquista della scena musicale pop. L’artista 64 enne, infatti, non ha mai smesso di appassionare i migliaia di fan che la seguono ogni giorno e, nei prossimi mesi, la vedremo tornare in Italia per il concerto del 23 e 25 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago a Milano.