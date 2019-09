Halloween, nonostante sia una considerata una festa prevalentemente statunitense, negli ultimi anni è diventata molto popolare anche in Italia: ognuno, va da sé, ha il proprio personalissimo modo di festeggiarla. C’è chi va alla ricerca del travestimento perfetto, chi si diletta ai fornelli mettendo in tavola torte e dolcetti da paura, chi, ancora, non rinuncia agli eventi nei parchi divertimento. Proprio in questi luoghi, infatti, nella giornata del 31 ottobre 2019 e per tutto il periodo di Halloween si organizzano e feste e attività a tema, ad alto tasso di brivido (e svago). Che preferiate Gardaland, Mirabilandia o Rainbow Magicland, di seguito trovate tutte le informazioni per vivere Halloween nei parchi divertimento.

Halloween a Gardaland, gli eventi nel parco divertimenti

Halloween è di casa nel parco divertimenti di Gardaland dal 5 al 27 ottobre (nei weekend) e tutti i giorni dal 31 ottobre al 3 novembre 2019. L’atmosfera promette di non deludere con zucche, streghe, fantasmi e sono tantissime le attività in programma: dai venerdì di paura al party di Halloween, di seguito tutti gli eventi in programma.

Halloween a Gardaland: I venerdì di paura

Appuntamento l’11, il 18 e il 25 ottobre 2019, dalle 18.00 alle 23.00, per I venerdì di paura, quando terrificanti creature invadono il parco e vanno alla conquista delle attrazioni, tra zombie, lupi mannari e vampiri. Show da brividi, in cui la fanno da padrone spaventose parate interattive, fanno vivere un’esperienza indimenticabile.

Halloween Party a Gardaland

La grande festa delle streghe è il 31 ottobre, come da tradizione. In questa data, fino a mezzanotte, Gardaland viene animata dalla musica dei dj di RTL 102.5, una delle radio più popolari d’Italia.

Halloween a Gardaland: tariffe e biglietti

Sul sito dedicato sono disponibili diversi biglietti: il Biglietto Gardaland Park, il Biglietto Venerdì da Paura e la promo Che mostro! Eccoli nel dettaglio:

Biglietto Gardaland Park: ingresso valido 1 giorno per adulto a 39,00 euro

Biglietto Venerdì da Paura: dalle 18 alle 23 a 20 euro (tariffa unica)

Promo Che mostro!: valido solo il 5 ottobre, primo giorno di Gardaland Magic Halloween, dà la possibilità di entrare nel parco divertimenti a una tariffa speciale grazie al proprio travestimento.

Halloween a Mirabilandia, gli eventi nel parco divertimenti

Halloween arriva a Mirabilandia, vicino al lago di Garda, con una trasformazione del parco divertimenti a 360°. Fantasmi, scheletri e chi ne ha più ne metta sbucano da ogni angolo, per una scena da brividi che non delude. Di seguito, tutte le informazioni per festeggiare Halloween a Mirabilandia.

Halloween a Mirabilandia, gli eventi nel weekend

Tutti i weekend dal 5 ottobre al 3 novembre e anche giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre è possibile prendere parte ai grandi festeggiamenti di Halloween a Mirabilandia. Sono principalmente tre i percorsi pensati per gli ospiti del parco, a partire dai più piccolo fino ai più coraggiosi: Il brivido per grandi e piccini, dedicato ai bambini, Halloween Horror Festival e Halloween Extreme Horror Experience (31/10 e 1-2/11/2019), per chi non ha paura di nulla (o quasi). Un totale di sei tunnel dell’orrore che fanno vivere un’esperienza totalizzante. Maggiori informazioni sui diversi percorsi sul sito dedicato.

Halloween a Mirabilandia: tariffe e biglietti

Gli eventi di Halloween a Mirabilandia sono inclusi nel biglietto di accesso al parco divertimenti e nell’abbonamento, senza costi o biglietti aggiuntivi.

Halloween a Rainbow Magicland, gli eventi nel parco divertimenti

La notte più buia dell’anno si prepara a movimentare anche Rainbow Magicland, il parco divertimenti in provincia di Rimini. Qui, ad accogliere i visitatori il 31 ottobre 2019, ci pensano diversi percorsi del terrore, ma anche menù speciali e, ovviamente, le attrazioni del parco. Ad animare la serata la musica degli Übermensch, la tribute band dei Rammstein, gruppo metal tedesco. In più, anche se doveste presentarvi senza travestimento, niente paura: all’interno del parco è allestita una postazione trucco. In più, a partire dal 12 ottobre 2019, ogni weekend si accende l’Halloween Horror Nightmare con 7 tunnel dell’orrore, una horror zone e ben 200 attori pronti a mettere i brividi al calar del sole. Qui il sito di riferimento.

Halloween a Rainbow Magicland: tariffe e biglietti

In occasione del 31 ottobre, Rainbow Magicland ha previsto una tariffa speciale di 14,90 euro sia per l’acquisto online che in cassa. Il biglietto comprende: ingresso al parco a partire dalle 18.00 e l’accesso a tutte le attrazioni e agli spettacolo (eccetto Haunted Hotel). Si segnala che, dato l’evento speciale, il parco divertimenti resta aperto fino alla mezzanotte.