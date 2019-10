Tutorial trucco Halloween 2019, i migliori da Instagram

La festa più spaventosa dell’anno è alle porte e, per essere pronti a feste e sfilate, è importante entrare nel giusto mood: i tutorial trucco Halloween make-up 2019 vengono in soccorso di aspiranti vampiri, zombie e clown assassini, per questo la nostra redazione ha selezionato i migliori da Instagram.

Per grandi e bambini, per chi è invitato a feste in maschera, per chi celebrerà l’appuntamento facendo dolcetto o scherzetto per le strade oppure nei tanti locali che organizzano party a tema, è ormai consuetudine travestirsi.

Lasciatevi ispirare dal cinema e dai film di Halloween, dal mondo della magia o semplicemente dalla vostra fantasia, tra dettagli truculenti, colori al neon e il classico trucco per l’occasione a base di cerone bianco, matita e ombretto neri e rossetto rosso.

I migliori tutorial trucco Halloween 2019 da Instagram

Siete in cerca di ispirazione ma anche di consigli pratici per il vostro Halloween make-up 2019? Ecco gli 8 migliori tutorial da Instagram da copiare passo dopo passo o semplicemente da cui prendere spunto per un versione del trucco personalizzata da abbinare a costumi fai da te.

Tutorial trucco Halloween 2019: zucca diabolica

La grottesca zucca di Halloween è ispirazione per un make-up sui toni dell’arancio e del nero facile da realizzare e di sicuro effetto. Si può completare con un cappello da strega.

Halloween make-up: clown

Il trucco da Joker, il folle clown, coi i suoi dettagli inquietanti, è tra le idee più originali per stupire e completare un look da pagliaccio assassino

Come truccarsi da calavera

Un classico degli ultimi anni, che si rifà ai coloratissimi teschi di zucchero tipici delle celebrazioni del Giorno dei morti in Messico. Il disegno è facile da personalizzare a mano libera, le tinte si possono scegliere in base ai gusti e agli abbinamenti, è possibile aggiungere dettagli particolari come applicazioni di perle e pietre. Romantico e decadente.

Trucco da zombie

Questo tutorial su Instagram insegna non solo come diventare una perfetta morta vivente, ma anche come realizzare finte ferite purulente da posizionare su viso, collo, mani e braccia

Make-up Halloween 2019: Sally (Nightmare before Christmas)

La dolce bambola di pezza protagonista femminile del capolavoro di Tim Burton è un make up ideale per Halloween. Realizzare il travestimento completo è un po’ impegnativo, ma dall’effetto “Wow” assicurato!

Tutorial per il trucco da unicorno

Non solo soggetti horror: l’unicorno è uno dei personaggi di fantasia più amati degli ultimi tempi. Perché, allora, non trasformarsi per Halloween in questa magica e scintillante creatura?

Make-up horror: The Nun

La satanica suora che compare nel film The Conjuring – Il caso Enfield è talmente spaventosa da aver meritato uno spin-off tutto suo. Un trucco non complicato da mettere in pratica e da rendere spaventoso anche con le lenti a contatto colorate.

Come fare il trucco da vampira

Infine, un’idea intramontabile, nella sua pallida e delicata declinazione più classica adatta per gli adulti come per i bambini.