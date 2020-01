I Queen sulle monete inglesi

«Quattro amici che hanno riscritto le regole del rock» con queste parole vengono definiti i Queen nella nota stampa di The Royal Mint, la Zecca reale inglese, che ha deciso di omaggiare la band di Freddie Mercury attraverso una serie di monete. Si tratta della prima uscita della collezione Music Legends, la cui volontà è quella di rendere omaggio alle band e ai personaggi della musica inglese che si sono saputi distinguere nel corso degli anni.

Sulle monete dedicate ai Queen si celebrano gli strumenti iconici suonati da ogni membro fondatore: la chitarra Red Special di Brian May, il basso Fender Precision di John Deacon, la grancassa Ludwig™ di Roger Taylor e il pianoforte a coda Bechstein™ di Freddie Mercury, con le note iniziali di Bohemian Rhapsody. Sul lato opposto campeggia la Regina Elisabetta II.

È possibile acquistare le monete da collezione direttamente dal sito del Royal Mint. Se quelle più preziose sono già andate a ruba rimane la possibilità di avere quelle del valore di 15 sterline, disponibili in cofanetti pensati come copertine dei cd. Brian May ha reagito con entusiasmo alla notizia, esclamando sul suo profilo Instagram «La regina (Queen) e i Queen su una moneta?? Questo è uno dei momenti tipo ‘chi lo avrebbe mai potuto immaginare’!».

Visualizza questo post su Instagram Queen and the Queen on a coin ?? It’s one of those “Who on Earth would have imagined it?” moments ! And we are fortunate to have so many !!! What would my Mum and Dad say ? This is the stuff of crazy dreams !! Well, thanks Royal Mint for this honour !!! Bri Un post condiviso da Brian Harold May (@brianmayforreal) in data: 21 Gen 2020 alle ore 12:02 PST

Anche Roger Taylor ha apprezzato l’iniziativa pubblicando una foto con una delle monete sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram The first time a band have appeared on a UK coin. Pretty cool, hey! @officialqueenmusic @brianmayforreal @royalmintuk More details over at Queenonline.com Un post condiviso da rogertaylorofficial (@rogertaylorofficial) in data: 20 Gen 2020 alle ore 2:03 PST

La scelta di dare il via alla collezione proprio con i Queen viene anche dal grande successo ottenuto dal biopic Bohemian Rhapsody, diretto da Bryan Singer e con Rami Malek nei panni di Mercury. Lo ha rivelato lo stesso Chris Facey, designer della moneta, affermando sul sito del Royal Mint «Guardare il film biografico è stata una grande fonte di ispirazione (…). Adoro il coraggio creativo della band e spero di essere stato in grado di catturarne il senso nel mio progetto».