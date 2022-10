I Ricchi e Poveri perdono Franco Gatti che ha lasciato questo mondo a 80 anni

Franco Gatti è stato uno dei fondatori del gruppo musicale dei Ricchi e Poveri ed è venuto a mancare all’età di 80 anni tra il dispiacere dei suoi compagni di lavoro e degli italiani che hanno amato e seguito lo storico gruppo musicale. I Ricchi e Poveri nascono nel 1967 e Franco Gatti all’interno del gruppo si è sempre contraddistinto per i baffi, all’inizio della carriera erano in quattro: Marina Occhiena, Angela Brambati, Angelo Sotgiu. Dopo qualche anno Marina ha lasciato il gruppo, per poi avere una reunion nel 2020 e sembra che a volerla sia stato proprio Franco Gatti.

I successi dei Ricchi e Poveri sono stati davvero tanti, come Mamma Maria, Se mi innamoro, Sarà perché ti amo. Brani che hanno segnato un’epoca e conosciuti da intere generazioni. Tra gli eventi che hanno sconvolto Franco Gatti vi è stata la morte del giovane figlio a soli 23 anni per un mix di sostanze. Da quel momento qualcosa si è rotto nel pianista e infatti raramente è tornato sul palco, ha sempre affermato di non essere in grado di farlo.

Proprio la sera del 3 febbraio 2013, quando c’è stato il tragico evento, il gruppo avrebbe dovuto esibirsi sul palco del Festival di Sanremo e a dare l’annuncio della morte del giovane è stato Fabio Fazio. Da quel momento solo una volta è risalito sul palco nel 2020 per la storica reunion. La notizia della morte di Franco Gatti è stata data all’Ansa dai suoi compagni di squadra che sono addolorati per la perdita di un pilastro del gruppo. Sembra che da tempo avesse problemi di salute e che le sue condizioni si siano aggravate nelle ultime settimane. I funerali saranno celebrati giovedì.